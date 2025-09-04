そんなにおなかがすいてるの！？ YouTubeチャンネル「abbydabby95」では、ごはんを求めて鳴き続ける子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「犬にまで迫っててかわいい！」「これでもかってぐらいアピールしてるね」の声が続出しました。通りかかった犬にもひるまず…注目を集めたのは「Hungry Kitten Wants Food」という動画。キッチンの床で子猫が飼い主さんを見上げ、ごはんが欲しいとニャーニャー訴えているシーンか