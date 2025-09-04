◇セ・リーグ巨人1―12ヤクルト（2025年9月4日岐阜）今季ワースト17安打を浴び、今季ワーストタイ12失点で最下位ヤクルトに惨敗。巨人の阿部慎之助監督（46）は試合後、先発して4回途中7安打5失点KOされた又木鉄平投手（26）の2軍再調整を明かした。先発左腕・又木は初回、村上に先制の16号2ランを浴びると、4回には2番手右腕・泉が村上に17号満塁弾を被弾するなどイニング途中に又木から泉への継投となったこの回だけで