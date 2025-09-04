陸上の世界選手権（１３日開幕）に向けた日本代表の公開練習が４日、会場の国立競技場で行われた。混合１６００メートルリレー代表で選出された柳田大輝（東洋大）は、「１００人いて１００人全員が納得できる選ばれ方ではないと思う。自分の走りでしか示すことはできない。１００メートルを走ったら日本記録が出せるくらいまで戻して本番を迎えたい」と気を引き締めた。今季は追い風参考で９秒台を記録するなど絶好調。ただ選