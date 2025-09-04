近年、テレビや雑誌で「○○を食べると体に良い」というと、翌日にはスーパーの売り場からその商品が消えるといった事態が起こることがあります。しかし、体質は人それぞれで異なります。例えば、体が大きい人もいれば小さい人もいますし、男性と女性でも違い、基礎代謝量が高い若者と低い中高年者でも、体質が違ってきます。また、狩猟民族として長年、肉食をしてきた欧米人の体質と、農耕民族として長年、米や野菜、海藻を中心と