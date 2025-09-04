◇パ・リーグオリックス0-8ソフトバンク（2025年9月4日みずほペイペイ）報徳学園から入団2年目の堀が1軍初出場。0―8の8回の守りから若月に代わってマスクをかぶった。1死から2人の走者を出したものの、3歳上の片山とのコンビで後続を断ち無失点で切り抜けた。「めっちゃ緊張しました（笑い）1軍球場の雰囲気？いや、もうすごい。すごかったです。（ファームとは）全然違います」プロ初の1軍昇格を果たしたのが8月22日