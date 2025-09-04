◇セ・リーグ中日5-7阪神（2025年9月4日バンテリンD）中日は終盤の追い上げも実らず、借金10に後退した。先発・涌井は5回4安打3失点で4敗目。初回2死一塁で、佐藤輝に右翼ポール際へ先制2ランを被弾した。4回には先頭・森下、佐藤輝に連打を許すなど1死一、三塁を招き、熊谷のゴロを処理した二塁・田中の本塁送球は間に合わず（記録は野選）、三塁走者が生還し、主導権を奪われた。試合前まで、阪神戦は今季2試合で