JFE西日本戦のタイブレークの延長13回、逆転サヨナラの2点打を放つ日本生命の代打西岡＝東京ドーム社会人野球の都市対抗大会第8日は4日、東京ドームで2回戦3試合が行われ、日本生命（大阪市）ヤマハ（浜松市）SUBARU（太田市）が準々決勝に勝ち進んだ。日本生命は延長十三回タイブレークの末、6―5でJFE西日本（福山市・倉敷市）にサヨナラ勝ち。ヤマハは12―1で大阪ガス（大阪市）に大勝し、SUBARUは5―1で日本製鉄鹿島（鹿嶋