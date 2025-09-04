【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比38銭円安ドル高の1ドル＝148円43〜53銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1630〜40ドル、172円71〜81銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策決定の際に重視する8月の米雇用統計の発表を5日に控えて、様子見ムードが強かった。