陸上の世界選手権東京大会が１３日に開幕する。約２００の国・地域から２０００人以上の選手が参加する見通し。東京では１９９１年以来、３４年ぶりの開催となる。国立競技場を主会場とする大舞台で、熱戦の主役となりそうな日本代表を紹介する。男子マラソン吉田祐也（２８・ＧＭＯインターネットグループ）待望の世界大会初挑戦へ、今年の上半期は上昇カーブを描いた。４月の日本選手権１万メートルで６位入賞。６月の函館