（資料写真）全日本大学野球連盟は４日、東海大の大塚瑠晏内野手＝１６９センチ、７４キロがプロ志望届を提出したと発表した。大塚は東海大相模高３年時の選抜大会で主将として春夏通算５度目の優勝を経験。東海大でも遊撃手として力を付けた。今春の全日本大学野球選手権では準決勝で福井工大に５―６と惜敗するも３回に本塁打を放った。今季の日米大学野球選手権の代表にも選ばれ、「９番・遊撃」でスタメン出場して３連覇