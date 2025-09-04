この漫画は、いつもと変わらぬ夜を過ごしていたみほはは(@miho.haha)さんが、深夜に次男の異変に気づき、パニックになった経験から学んだことを描いたエッセー作品です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『救急車を呼べなくて』第2話をごらんください。 いざという時に、母親として子どもの命を守るにはどんな心構えが必要なのでしょうか。夜更かししていたみほははさんは、寝室の異変に気付き…。