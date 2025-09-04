◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１２ヤクルト（４日・岐阜）巨人が今季ワーストタイとなる１２失点を喫し、同一カード３連勝を逃した。プロ初勝利を目指した先発の又木鉄平投手（２６）は初回にヤクルトの主砲・村上に２ランを浴びるなど、４回途中７安打５失点で降板。続いてマウンドに上がった泉圭輔投手（２８）も村上にこの日、２発目となる満塁弾を浴びて勝負を決められた。好調の泉口友汰内野手（２６）は初回に遊撃内野