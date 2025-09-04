女優の橋本環奈（26）が4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後9・40）に出演。誕生日に両親から毎年贈られる物を明かした。今回は「憧れの新居に引越した人の夜会SP」と題して放送された。スタジオトークで「環奈さんは、おもてなしとしてます?」と質問されると「よくやりますね」と自宅に友人を招き入れることが多いとした。また「私は大人数で集まるのが大好きで」とし「グループLINEで『パ会』っていうのがあって。