1回、先制2ランを放ち森下（左）と喜ぶ阪神・佐藤輝＝バンテリンドームプロ野球セ・リーグは4日、首位阪神が中日を7―5で下し、今季の3位以内を確定させ、13度目のクライマックスシリーズ（CS）進出を決めた。2年ぶりの優勝へのマジックナンバーは二つ減って「4」となった。上位3チームで日本シリーズ出場権を争うCSはセ、パ両リーグとも10月11日に始まる。日本シリーズは同25日に開幕する。