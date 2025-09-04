「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神が中日に快勝。優勝マジックは４となった。１３カード連続の勝ち越しを決めた。３位以上も確定し、ＣＳ進出が決まった。佐藤輝が先制Ｖ打となる３６号２ラン。七回には４点を奪うなど打線が爆発した。投げてはブルペンデーに先発したネルソンが３回無失点と好投。計７投手の継投でリードを守り抜いた。試合は初回から動いた。４番の佐藤輝が２死一塁で、中日の先発・涌井