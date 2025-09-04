気象台は、午後10時8分に、洪水警報を吉野川市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】徳島県・吉野川市に発表 4日22:08時点南部では、5日昼前まで土砂災害に警戒してください。北部では、5日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳴門市□大雨警報・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間4日夜遅く■小松島市□大雨警報・浸水5日昼前にかけ