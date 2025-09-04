『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）が9月11日の放送で最終回を迎える。二転三転する先の読めないサスペンス展開に、筆者は最後の最後まで翻弄され続けるようだ。 参考：阿部サダヲ×松たか子、『しあわせな結婚』クランクアップ「ずっとありがたかったです」 というのも、初回から何度も真犯人について触れてきたが、結局は脚本の大石静の手のひらで踊らされていたのだとセミファイナルにあたる第8話を観て痛感した。