¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯8¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê4Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë2ÌëÏ¢Â³¤Î²÷¾¡¤À¡£¤·¤«¤â¡¢3Æü¤ÏÆó²ó¤Ë5ÆÀÅÀ¡£¤½¤·¤Æ4Æü¤Ï½é²ó3ÆÀÅÀ¡¢Æó²ó1ÆÀÅÀ¤È¤¤¤º¤ì¤âÁá¡¹¤Ë»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾åÂô¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£º£Ç¯»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Ï¤Þ¤º8²ó¤ò4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢8·î°Ê¹ß¤Ï5Àï5¾¡¡¢º£µ¨11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯¾åÂô¤òÂçÀä»¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ3Àï3¾¡¤ÈÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤·