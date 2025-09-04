今年5月17日未明、新潟市中央区の新潟駅南口広場で、友人と歩道に座り休憩していた面識のない20代女性に対し、キスや体を触るわいせつな行為をした疑いで20歳（犯行当時19歳）の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、自称・新潟市中央区に住む専門学生の男（当時19）です。男は今年5月17日午前3時ごろ、新潟市中央区の新潟駅南口広場で、友人の女性と2人で歩道に座り休憩していた面識のない20代女性に対し