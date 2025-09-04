日本学生野球協会は4日、都内で審査室会議を開き、高校14件、大学3件の処分を決め、発表した。広陵（広島）で、部内で不適切な指導と報告義務違反があったとして、コーチ1人が8月21日から3カ月の謹慎処分となった。同校をめぐっては今年1月、上級生4人が1年生の頬をたたくなどした暴力事案があったとして日本高野連から厳重注意を受けた。暴力事案は今夏の全国高校野球選手権大会前に交流サイト（SNS）で拡散し、初戦突破