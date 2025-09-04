俳優の芦田愛菜さん（21）と岡田将生さん（36）がイタリアのベネチアを訪問。ベネチア国際映画祭に初めて参加する期待を語りました。細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）が第82回べネチア国際映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門に選出されたこと受け、声優を務めた芦田さんと岡田さん、そして細田監督が、映画祭に参加するためベネチアを訪れました。本作は、2021年公開の映画『竜とそばかすの