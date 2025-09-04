今年8月、新潟県三条市内の公園に20代男性を誘い出して暴行し、現金を奪った疑いで19歳から50歳の男女6人が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、三条市に住む女(50)と20歳と30歳の息子、そして知人の男3人の合わせて6人です。6人は共謀の上、8月上旬、20代男性を三条市内の公園に誘い出し、男性に平手打ちや足蹴りなどの暴行をし、頸椎捻挫など全治1週間の怪我を負わせ、男性の財布から現金約1500円を奪った疑いがも