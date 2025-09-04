「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神が中日に快勝。優勝マジックは４となった。１３カード連続の勝ち越しを決めた。バンテリンドームの今季最終戦となり、試合後は左翼席のファンに全員で挨拶。中野が先頭に立って頭を下げ、藤川監督も両手を挙げて歓声に応えた。ファンからは球児コールも巻き起こり、ベンチへ向かいかけていた藤川監督はもう一度振り返り、両手を挙げた。敵地の大型ビジョンには「タイガー