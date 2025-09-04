新潟県三条市で秋の味覚・県産ブドウをPRするイベントが開かれています。定番から珍しい品種まで種類豊富なブドウが集まっています。 三条市の農産物直売所ただいまーとで開かれているのは、その名も『ブドウEXPO』。県産の様々な品種のブドウをPRする人気イベントです。【農産物直売所ただいまーと丸山明 店長】「期間中、色々な品種が出る。約30種類出る予定」その日収穫されたブドウを生産者から直接受け取るた