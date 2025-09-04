能登半島地震で被害の出たエリアに対する液状化対策について、これまで新潟市では住民負担を求める考えを示していましたが住民には工事費用は求めず施設の維持管理費の半分を負担してもらう方針を打ち出しました。 【新潟市中原八一 市長】「液状化対策費は施設整備費と維持管理費の2つに分けられるが、結論として、施設整備費については全額、新潟市が負担することにいたします」9月4日開かれた復旧復興推進本部会議を終え、こ