9月3日に降った大雨の影響で多くの浸水被害を受けた新潟県上越市。片づけに追われる人の姿が見られた一方、市は3日、継続していた節水要請を解除しました。3日、県内では各地で大雨となり、上越市などでは3時間の降水量が9月の観測史上最大となった地点もありました。市によりますと、少なくとも40棟の住宅で床上・床下浸水の被害が確認されています。被害を受けた地域では片づけに追われる人の姿が…。【片づけに追われる人】「土