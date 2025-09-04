伊勢崎オートのＧＩ「第３２回ムーンライトチャンピオンカップ」は５日、２日目、二次予選が行われた。荒尾聡（４４＝飯塚）は６Ｒで終始、精彩を欠いての４着に「ひどい」と渋い表情。「前節の飯塚でクランクを替えて優勝戦が一番いい感じだったけど、こっちにきて良くない。調整したのに反応がない」と納得の仕上がりには程遠い状況だ。「以前、乗っていたクランクを持ってきたので交換する。シリンダーから上の部分は大丈夫