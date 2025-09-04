５人組ガールグループＩＬＬＩＴ（アイリット）が３、４日に大阪・大阪城ホールで初のファンコンサート「２０２５ＩＬＬＩＴＧＬＩＴＴＥＲＤＡＹ」を開催。大阪２公演合計で約２万人ファンを沸かせた。ＹＵＮＡＨ（ユナ）、ＭＩＮＪＵ（ミンジュ）、ＭＯＫＡ（モカ）、ＷＯＮＨＥＥ（ウォンヒ）、ＩＲＯＨＡ（イロハ）の５人からなるＩＬＬＩＴ。ファンネームであるＧＬＬＩＴの名前を付けたコンサートで、大阪では初の