マカロニえんぴつが、12月10日（水）にMajor 3rd Full Album「physical mind」をリリースすることを発表した。「呪術廻戦」「チェンソーマン」等数多くの話題作を手掛けるMAPPA制作のTVアニメ『忘却バッテリー』 エンディング・テーマ「忘レナ唄」、「ミニオンズ」「スーパーマリオ」などを手がけたイルミネーションによる映画『FLY!フライ!』主題歌「月へ行こう」、コカ・コーラ「紅茶花伝」CMソング「poole」、TVアニメ『アオの