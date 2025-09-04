アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが実施している、3組目となるボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」。BMSG公式YouTubeチャンネルにて8月29日に放送された第10話では、同時接続数12万を超える大きな反響を呼んだ。放送では、BE:FIRST誕生オーディション「THE FIRST」の合宿審査を実施した山梨県に