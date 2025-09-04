勤務時間中に公用のパソコンを使い、業務に関係のない芸能ニュースや米大リーグなどの記事などを見るためサイトにアクセスし閲覧していたとして佐渡市は、3人の市職員と監督者である所属長4人の合わせて7人の懲戒処分を発表しました。9月1日付けで処分を受けたのは企画部の50代の副部長級職員（停職1か月・課長補佐級に降任）、羽茂支所の50代主任級職員（減給10分の1・5か月）、相川支所の50代係長級職員（減給10分の