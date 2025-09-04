※前回値が修正されました。 非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第2四半期）21:30 結果3.3% 予想2.4%前回-1.8%（2.4%から修正）（非農業部門労働生産性・前期比) 結果1.0% 予想1.6%前回6.9%（1.6%から修正）（単位労働費用・前期比)