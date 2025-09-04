米１０年債利回りは４．１９０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:45）（%） 米2年債 3.600（-0.017） 米10年債4.190（-0.027） 米30年債4.866（-0.030） ドイツ2.709（-0.031） 英国4.715（-0.033） カナダ3.353（-0.033） 豪州4.354（-0.064） 日本1.590（-0.037） ※米債以外は10年物