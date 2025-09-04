◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）中日・石川昂弥内野手が出場選手登録を抹消されることが決まった。３日に１軍に昇格。即スタメンで今季１号を放ったが、この日は出番がなかった。ベンチ入りメンバーには登録されていたものの、試合後に井上一樹監督は「脇腹をやっちゃったから。なんで使わないのと思ったかもしれないけど、試合前に発覚して、使える状態ではなかった。抹消します」と明かした