ドル円のピボットは１４８．２６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:47現在） ドル円 現値148.45高値148.53安値147.80 149.45ハイブレイク 148.99抵抗2 148.72抵抗1 148.26ピボット 147.99支持1 147.53支持2 147.26ローブレイク ユーロ円 現値172.72高値172.93安値172.46 173.42ハイブレイク 173.17抵抗2 172.95抵抗1 172.70ピボット 172.48支持1