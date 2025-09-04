俳優の田中健が４日、東京・杉並区のセシオン杉並で行われた「杉並区交通安全のつどい」に登壇し、一日交通安全大使を務めた。この日は、警察官の制服を身にまとって登場。自らの姿を見て「久しぶりに着る制服は身が引き締まる思い」と話し「ドラマでは警察の方と同じように交番勤務の役からやらせていただきました」と思い出も明かした。式典内のトークショーでは、ギターの弾き語りも披露。１６日から大阪で始まる「俺たち