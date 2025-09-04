「巨人１（降雨コールド）１２ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）巨人が今季ワーストタイの１２失点で大敗。連勝が２で止まった。今季２度目の先発に抜てきされた又木が四回途中毎回の７安打５失点でＫＯ。２番手泉も岡本の適時失策と長岡の右中間２点二塁打、村上には満塁本塁打を被弾した。チームとして村上には２発６打点を許した。一方的な展開となり、八回途中３度目の中断後に試合終了。阿部監督は投手について