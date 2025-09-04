「ロッテ２−９日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが快勝し、３カードぶりの勝ち越し。貯金を２５とした。負ければ首位ソフトバンクにマジック１９が点灯する状況だったが、意地の勝利を飾った。試合後、新庄監督は五回に代打を送り、交代となったレイエスについて「レイエスはもう上がってくる気がしなかったから。ケガではない。普通に代えた」と説明。８月下旬には踵痛でスタメンを外れる場面もあった