日本航空（ＪＡＬ）は４日、ＪＲ東日本とチケット予約サイトの連携を始めると発表した。日航の予約サイトで検索した経路を基に、ＪＲ東の予約サイトで新幹線や特急列車の切符を購入しやすくなる。航空便と鉄道の乗り継ぎ予約の利便性を高めることで、相互の利用客増を図る。日航の「ＪＡＬＭａａＳ」とＪＲ東の「えきねっと」が連携する。従来は各予約サイトを別々に開いて購入する必要があった。４日以降、日航の予約サイト