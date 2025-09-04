7回、森下の2点二塁打で生還した近本（5）を迎える阪神ナイン＝バンテリンドーム阪神は一回に佐藤輝が先制の36号2ランを放ち、3―0の七回は近本、森下の二塁打などで4得点。7投手による継投で逃げ切った。中日は七回、細川の3ランなどで追い上げたが、反撃が遅かった。涌井は5回3失点で4敗目。