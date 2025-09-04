地面に何かを書く家族夜7時、肝試しに訪れた火葬場近くの霊園。中学生の前に現れたのは…／N 1（1）ぼくの視界も、心も、すべてNに奪われた。肝試しのために、近所の霊園を訪れた男子中学生たちの末路。ある小学校の授業参観で起きた凄惨な事件。2つの事件を追い始めた男性が気づいた、奇妙な共通点。「刻まれたNの文字」「謎の祠」その先に待ち受けていた、驚愕の真相とは…。日常に潜む怪異を描いたミステリーホラー『N 1』をお