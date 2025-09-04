宮城県、岩手県では、５日明け方から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。東北地方では、４日夜のはじめ頃から５日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。 【画像】東北の今後の天気 ［気象概況］前線が関東地方付近から日本の東にのびています。前線は、５日には東北地方まで北上し、５日午後には前線上の日本の東に低気圧が発生する