台湾メディアの自由時報は3日、ある台湾人が日本の飲食店を予約しようとしたところ、「店員が台湾人を嫌っているような態度を見せた」との記事を掲載した。当事者の台湾人男性がSNS・Threads（スレッズ）で明かしたところによると、男性の彼女が日本の焼肉店の予約を取ろうと何度も電話したもののつながらず。その後も電話をかけ続けるとようやくつながり、予約をしたい旨を日本語で伝えたが、電話口の店員は「かなり不機嫌そう」