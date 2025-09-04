Image: KING's BARREL こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。無難においしいけど、少し驚きが足りない…そんな晩酌ライフにオススメの1杯があります。スロベニアの森から届いた「Gin 'N Berry（ジン・エン・ベリー）」は、ロンドンドライジンの骨格にアロニアベリーを重ねた、ルビー色のしずく。甘さに寄りかからず、果実味と渋みで輪郭を整える、