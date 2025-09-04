北海道・羽幌警察署は、2025年9月3日、羽幌町に住む飲食店従業員の女（27）を住居侵入の疑いで逮捕しました。女は9月3日午後6時まえ、羽幌町南大通1丁目のアパートの1室に侵入した疑いが持たれています。この部屋に住む男性（44）が帰宅すると部屋に女が居て、近くにいた警察官に「家に帰ったら知らない人がいる」と声をかけました。その後、警察官が部屋に居た女を現行犯逮捕しました。警察によりますと、窓やドアは壊され