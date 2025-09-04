4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円安の4万2530円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては50.27円安。出来高は3310枚となっている。 TOPIX先物期近は3078.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.67ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物