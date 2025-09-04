カップヌードルの定番フレーバーを魔改造した「魔改造カップヌードル」「魔改造カップヌードル カレー」「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」が2025年9月8日(月)に登場します。4種類とも魔改造によって「背徳的ウマさ」に変化しているとのこと。一足先にGIGAZINE編集部に届いたので実際に食べてどんな味がするのか確かめてみました。「魔改造カップヌードル」シリーズ4品 (9月