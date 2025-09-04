デアゴスティーニ･ジャパンでは2025年8月26日（火）より、毎年完売となる大人気おせち「ゴジラおせち2026」の予約受付を開始しました。【画像】中身も特典もよくできてる！「ゴジラおせち2026」の詳しい仕様2026年版のおせち「ゴジラおせち2026」は、『シン・ゴジラ（2016）』や『モスラ（1996）』など、歴代の東宝特撮作品の中から周年を迎える作品にスポットライトを当てた内容。和洋中の豪華な三段重おせちに、各作品をモチーフ