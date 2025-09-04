「夜景を見に行こう」と男性を誘い出し、レンチのようなもので殴る蹴るなどした上、太ももを千枚通しで刺し、現金と腕時計を奪ったなどとして、指定暴力団・道仁会系組幹部ら男女6人が逮捕されました。強盗傷害の疑いで9月4日までに逮捕されたのは、道仁会系組幹部の柳川和樹容疑者（52）、いずれも道仁会系組員の近藤涼雅容疑者（21）、徳永一喜容疑者（20）、内野泰征容疑者（22）ら男女6人です。警察によりますと、6人はことし5