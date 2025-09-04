◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）中日は５カードぶりの負け越しで、再び借金１０となった。前半は打線が阪神の小刻みな継投に苦戦。３回１死満塁から田中が二飛、上林が中飛に倒れて得点を逃すと、５回まで８番・石伊の２安打のみに封じられた。６回に２死からの連打で一、三塁をつくったが、チェイビスが左飛。直後に突き放された。７回に細川の１５号３ランなどで４点を返し、８回１死満塁で